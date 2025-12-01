Cobreloa y Concepción disputarán la gran final de la liguilla por el ascenso a la Liga de Primera

Cobreloa y Deportes Concepción animarán la gran final de la liguilla de promoción para conseguir el último cupo a la Primera División de nuestro fútbol profesional.

Esto, luego que los calameños vencieran en un emotivo partido por 3-1 a San Marcos de Arica, en el estadio Zorros del Desierto, revirtiendo la llave para clasificar a la final de la liguilla de promoción por el último ascenso a la Liga de Primera.

Por su parte, los penquistas cosecharon un importante empate 1-1 ante Deportes Copiapó en la región de Atacama, lo que les permitió avanzar a la final de la liguilla, donde buscarán el tan ansiado ascenso a la liga de honor del país.

COBRELOA - SAN MARCOS

Los loínos salieron a la cancha con todo para revertir la derrota por 2-1 cosechada en la ida y la apuesta comenzó a dar frutos a partir el minuto 28 con un penal advertido por el VAR, el cual Aldrix Jara se encargó de cambiar por gol (32').

La escuadra calameña no sacó el pie del acelerador y aumentó las cifras con un cabezazo de Gerardo Navarrete (35'), quien impactó el balón casi en la línea tras un rebote en el palo y antes del descenso, Jara (41') repitió con un derechazo cruzado para poner el 3-0.

El conjunto ariqueño arrancó con el pie derecho el complemento y acortó distancias por medio de Marcos Camarda (46'), pero rápidamente el árbitro anuló la conquista. Sin embargo, la visita no bajó los brazos y logró descontar gracias a un frentazo de su capitán Augusto Barrios (65').

Fueron pasando los minutos y el nerviosismo se apoderó del elenco naranja, que terminó entregándole toda la iniciativa del pleito al cuadro santo, el cual no solo no aprovechó la situación, sino que además cayó en la desesperación y tuvo que disputar el último tramo del pleito con diez elementos por la expulsión de Ramón Fernández (88').

La última chance del forastero llegó en los descuentos con un zapatazo de Camarda (90+1'), pero el larguero salvó a Cobreloa y le dio a los pupilos de César Bravo, que enfrentarán en la final a un Deportes Concepción que despachó a Deportes Copiapó.

COPIAPÓ - CONCEPCIÓN

Ante las tribunas vacías del estadio Luis Valenzuela Hermosilla, Deportes Concepción remó desde atrás para conseguir un trabajado empate a uno ante Deportes Copiapó y con un marcador global de 2-1, clasificó a la final de la liguilla de la Liga de Ascenso.

Aunque la visita se generó la primera ocasión clara en un remate de Ángel Gillard que dio en el palo (9'), fue el conjunto nortino el que tomó la delantera con una anotación de Carlos Salomón (14').

El León de Collao era superior al León de Atacama, pero seguía sin ser lo suficientemente punzante para superar a los pupilos de Hernán Caputto y evitar los lanzamientos penales.

No obstante, el conjunto lila no perdió la calma y en el minuto 70 apareció el experimentado artillero argentino Joaquín Larrivey, quien convirtió su 18° gol del certamen para darle la clasificación al cuadro penquista a la definición del último boleto para la Primera División.

Ahora el combinado de la región del Biobío se verá las caras con Cobreloa, que derrotó esta noche a San Marcos de Arica por 3-1 y se impuso en el global por 4-3.

