Cobreloa venció a Wanderers y profundizó la crisis de los caturros en el Ascenso

Cobreloa respondió al aliento de las más de cuatro mil almas que llegaron hasta el estadio Zorros del Desierto y derrotó por 2-0 a Santiago Wanderers, profundizando la crisis de un elenco porteño que quedó sin margen de error en su lucha por clasificar a la liguilla de promoción.

El Decano, que arrastraba una seguidilla de siete partidos sin ganar, tomó las riendas del cotejo en los primeros minutos y estuvo varias veces cerca de abrir la cuenta, siendo la ocasión más clara un zapatazo de Felipe Espinoza que remeció el palo (14').

La respuesta loína llegó de inmediato a través de un remate de Gustavo Gotti que manoteó el portero Eduardo Miranda. De ahí en más, el pleito se tornó de ida y vuelta, aunque sin demasiadas llegadas de peligro a los arcos.



En el complemento, el guardameta local Hugo Araya salvó a su equipo de un tiro libre de Leandro Navarro (54'). A partir de ese momento, el pleito se empezó a jugar al ritmo que quiso el cuadro naranja, que coqueteó en reiteradas oportunidades con la apertura de la cuenta (62', 66' y 70').

Hasta que en el minuto 71 Gotti se elevó en el área para impactar un centro y poner la pelota en un lugar imposible para el cancerbero. Sobre el final, Sebastián Zúñiga aumentó las cifras y decretó el triunfo de los pupilos de César Bravo.

Con este resultado, el conjunto nortino escaló hasta el tercer lugar de la tabla con 47 puntos, mientras que el elenco caturro se estancó en la quinta ubicación con 41 unidades y quedó obligado a ganar en la última jornada para no hipotecar sus opciones de meterse a la postemporada.

En el cierre de la fase regular, Santiago Wanderers enfrentará a Magallanes en su regreso al estadio Elías Figueroa Brander tras una larga espera. Cobreloa, en tanto, se verá las caras con Curicó Unido.

