Cobreloa venció a Curicó Unido y Santiago Wanderers va a la liguilla

La Primera B vivió una jornada de definiciones este domingo. Y es que ya quedaron listos los clasificados a la liguilla, pero aún queda una duda: qué equipo esperará como segundo al ganador de ese minitorneo.

Cobreloa venció por 2-0 a Curicó Unido en el Estadio Municipal de Molina por la última fecha de la Liga de Ascenso. Los goles del encuentro fueron anotados por Aldrix Jara al minuto 30 del partido y Branco Provoste (94’), de penal, aumentó la ventaja y sentenció la victoria del cuadro loíno.

Así, el cuadro loíno remató por el momento en segundo lugar del torneo con 53 puntos, lo que le permitiría clasificar a semifinales de la liguilla por un cupo a la Liga de Primera.

Pero aún no está claro eso porque Cobreloa debe esperar lo que decida la Segunda Sala del Tribunal de Penalidades de la ANFP en relación a la apelación de Santiago Wanderes por el “Caso Paredes ya que por el momento se ve beneficiado con los tres puntos de ese partido por la presencia del ex futbolista en la banca de suplentes. Si eso no se ratifica, Cobreloa deberá disputar la liguilla desde los cuartos de final.

En otro encuentro de la jornada de la Liga de Ascenso, Deportes Antofagasta ratificó su presencia en la postemporada con una victoria 2-1 sobre Deportes Santa Cruz en el Estadio Calvo y Bascuñán, gracias a un doblete de Tobías Figueroa (18', 42'). El tanto de los visitantes fue marcado por Nicolás Rivera (11'). Con este resultado, el Puma terminó en la quinta posición con 43 puntos.

Por último, San Luis de Quillota fue el gran perdedor de la jornada al ser goleado 3-0 por Santiago Morning en el Estadio Municipal de La Pintana, dándole la oportunidad a Santiago Wanderers para que se clasificara a la liguilla en el octavo lugar de la tabla.



Los goles del encuentro fueron anotados por Gonzalo Santelices (33’), Franco Cortés (41’) y Bryan Taiva (83’).

De acuerdo a este panorama, ya está avanzado, pero no confirmado el fixture de la liguilla.

¿Cómo se jugará?

Los siete equipos clasificados son lo que jugarán la Liguilla de Ascenso en búsqueda del segundo cupo para la Primera División 2026.

El segundo en la tabla de posiciones, Deportes Copiapó o Cobreloa, esperará en las semifinales a los otros seis equipos, quienes se deberán enfrentar entre sí en una llave de ida y vuelta. Es decir, Cobreloa (Copiapó)-Santiago Wanderers; San Marcos -Rangers y Antofagasta-Concepción.

Ya en las semifinales, el cuadro se ordenará con el mejor equipo clasificado enfrentando al peor, donde siempre el cuadro que haya clasificado de mejor manera definirá la llave cerrando como local en su estadio.

Los partidos de ida de la liguilla se jugarán el fin de semana del 8 de noviembre, mientras que la vuelta se llevará a cabo entre el 22 y 23 del mismo mes.

Sin embargo, todo podría cambiar en caso que Cobreloa solicite postergar el inicio de los playoffs para esperar el posible fallo a su favor.

