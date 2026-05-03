Cobreloa vence a Antofagasta y se consolida como líder exclusivo del Ascenso

Para recuperar el liderato de la Liga de Ascenso, Cobreloa impuso sus términos en calidad de local al superar por 2-0 a Deportes Antofagasta. El compromiso se llevó a cabo en las dependencias del estadio Zorros del Desierto, recinto donde el elenco anfitrión logró hacerse fuerte.

Las acciones comenzaron de manera inmejorable para la escuadra naranja. Cuando apenas transcurría el minuto tres de juego, una infracción penal cobrada por una mano de Bastián Tapia le dio la oportunidad a Cristian Insaurralde, quien no falló desde los doce pasos y decretó la apertura de la cuenta.

Poco tiempo transcurrió para que surgieran los reclamos en el reducto calameño. A los 10', un certero cabezazo de Matías Gallegos obligó la intervención del guardameta, quien despejó la esférica aparentemente justo sobre la línea de meta. Pese a que los jugadores pumas exigieron la validación del tanto argumentando que el balón había ingresado al arco, el árbitro central del cotejo, Francisco Gaggero, desestimó las quejas e hizo oídos sordos.

Ya en la segunda mitad del enfrentamiento, una jugada gestada por el sector izquierdo terminó por definir el marcador. Fue "Gary" Insaurralde el encargado de despachar un centro que encontró a Matías Sandoval en el segundo palo, jugador que conectó el envío para sentenciar la victoria definitiva de su equipo.

Gracias a este resultado, los zorros alcanzaron las 21 unidades, desplazando por dos puntos a Deportes Puerto Montt y erigiéndose como los líderes exclusivos de la competición. Por la otra vereda, el conjunto albiazul no logró sumar y se estancó en el cuarto lugar de la tabla con 17 positivos.

Respecto a los próximos desafíos, Cobreloa deberá trasladarse hasta Valparaíso para medirse en condición de visitante ante Santiago Wanderers, duelo programado para el próximo sábado a las 20 horas. En paralelo, Deportes Antofagasta actuará como local frente a San Luis, en un choque fijado para las 12:30 del domingo.

PURANOTICIA