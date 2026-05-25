Cuatro jugadores arriesgan duras sanciones tras el escandaloso final entre Colo-Colo y la UC

El triunfo por 2-1 de Colo-Colo sobre Universidad Católica en el Claro Arena, por la 13ª fecha del Campeonato Nacional, terminó marcado por los incidentes ocurridos entre ambos planteles tras el pitazo final.

Aunque el árbitro José Cabero no mostró tarjetas rojas durante la trifulca, el juez habría incluido a cuatro futbolistas en el informe arbitral.

De acuerdo con lo informado por Radio ADN, Cabero revisó las imágenes televisivas y tendría identificados como principales responsables de la pelea a los defensores albos Javier Méndez y Joaquín Sosa, además del zaguero cruzado Daniel González y el arquero estudiantil Vicente Bernedo.

De esta manera, todos ellos arriesgan sanciones por los incidentes, las que deberán ser determinadas por el Tribunal de Disciplina de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, organismo que se reunirá este martes para analizar el caso y definir la cantidad de partidos de castigo para cada jugador.

Cabe consignar que José Cabero emitirá oficialmente este lunes su informe arbitral, documento que será clave para establecer quiénes serán finalmente sancionados tras los incidentes registrados en el clásico.

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