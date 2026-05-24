Colo Colo es más puntero que nunca tras vencer en el clásico a la UC

Colo Colo tiñó de blanco el clásico 189 con Universidad Católica tras imponerse por un ajustado 2-1 en el Claro Arena, extendiendo así su dominio como líder exclusivo de la Liga de Primera.

El dueño de casa llegaba a este crucial compromiso con los ánimos por las nubes tras haber derrotado a Barcelona en Copa Libertadores, acercándose a una hipotética clasificación a octavos de final, pero sabiendo que debía guardar energías para el choque con Boca Juniors por el pase a la siguiente ronda del torneo continental.

Por su parte, los albos venían de aplastar por un inapelable 6-2 a Ñublense que los afianzó como sólidos líderes del certamen. Y considerando las recientes derrotas de Huachipato y Deportes Limache, tenían ante sí una chance inmejorable para aumentar su ventaja en la cima.

Sin embargo, los primeros pasajes del duelo fueron favorables para una UC que rápidamente se pondría en ventaja. Juan Francisco Rossel ganó en velocidad, ingresó al área y envió un centro que Joaquín Sosa trató de despejar pero la pelota terminó impactando a Arturo Vidal y traspasó la línea de gol para mala fortuna del "King" (8'), quien sumó su segundo autogol consecutivo.

Aunque el cuadro cruzado tuvo varias ocasiones claras para haber ampliado las cifras (11', 14', 15' y 26'), partido fue perdiendo ritmo poco a poco debido a constantes faltas en medio terreno que le permitieron tomaron un segundo aire a los dirigidos por Fernando Ortiz, quien tuvo tiempo para reordenar las piezas de su equipo.

Y sobre el final de la primera mitad vendría el vendaval del Cacique comandado por Javier Correa. El delantero argentino igualó el marcador con un derechazo que se desvió levemente en Jhojan Valencia y se clavó en un lugar imposible para el portero Vicente Bernedo (41'), y antes de que el árbitro informara los descuentos, el trasandino recibió un pase en profundidad y definió al palo del guardameta para dar vuelta el partido.

El elenco popular se vio obligado a cambiar su esquema por la lesión de Correa y optó por cerrarse en el fondo y esperar los embates locales, que ni siquiera con los ingresos de Fernando Zuqui y su goleador Fernando Zampedri lograron inquietar al fondo rival.

A la larga, el desgaste internacional le terminó pasando la cuenta a un conjunto precordillerano que no pudo revertir el marcador aun cuando Tomás Alarcón fue expulsado en el contrario (90+2') y cosechó un tropiezo que lo dejó en el cuarto puesto con 20 puntos. Por su parte, el combinado de Macul estiró su ventaja en el liderato, llegando a treinta unidades, ocho por delante de su más cercano perseguidor y aseguró cerrar la primera rueda como puntero exclusivo de la competición.

Universidad Católica tendrá que dar vuelta la página lo antes posible para pensar en el choque del jueves a las 20:30 con Boca Juniors; luego de eso, visitará a Huachipato desde las 15 horas del domingo 31. Colo Colo, en tanto, enfrentará a Deportes La Serena a partir de las 15:00 del sábado 30.

Universidad Católica

Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Daniel González, Branco Ampuero, Eugenio Mena (Fernando Zuqui, 45'); Jhojan Valencia, Cristián Cuevas, Matías Palavecino (Jimmy Martínez, 71'); Clemente Montes (Diego Corral, 71'), Juan Francisco Rossel (Fernando Zampedri, 45'), Justo Giani. (DT: Daniel Garnero)

Colo Colo

Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Álvaro Madrid (Claudio Aquino, 66'), Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez, Diego Ulloa (Erick Wiemberg, 82'); Leandro Hernandez (Lautaro Pastrán, 88'), Javier Correa (Maximiliano Romero, 45'). (DT: Fernando Ortiz)

Expulsados: Tomás Alarcón (90+2')

Árbitro: José Cabero

Estadio Claro Arena, Las Condes

PURANOTICIA