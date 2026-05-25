Leves movimientos en el ranking ATP: El tenis chileno se rearma a horas del debut en Roland Garros

La ATP actualizó este lunes su ranking mundial, en una semana que trajo leves movimientos para los principales tenistas chilenos en el circuito.

La principal raqueta nacional, Alejandro Tabilo, retrocedió un puesto y se ubicó en el lugar 36° del escalafón. Por su parte, Cristian Garin escaló dos posiciones para instalarse en el casillero 114°. Cabe destacar que ambos harán este martes su debut en el cuadro principal de Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada.

En tanto, Tomás Barrios, quien viene de quedar eliminado en la qualy del major parisino, descendió un lugar y quedó 136° del mundo. Distinta fue la situación de Nicolás Jarry, que pese a llevar más de un mes fuera de las canchas por lesión, subió dos puestos, pasando del 182° al 180°.

En la parte alta del ranking, el italiano Jannik Sinner se mantiene como número uno del mundo, seguido por el español Carlos Alcaraz y el alemán Alexander Zverev, quienes completan el podio.

TOP TEN ATP

1° Jannik Sinner (Italia) — 14.750 puntos (0)

2° Carlos Alcaraz (España) — 11.960 (0)

3° Alexander Zverev (Alemania) — 5.705 (0)

4° Novak Djokovic (Serbia) — 4.460 (0)

5° Ben Shelton (Estados Unidos) — 4.070 (+1)

6° Felix Auger-Aliassime (Canadá) — 4.050 (-1)

7° Alex de Miñaur (Australia) — 3.855 (+2)

8° Daniil Medvedev (Rusia) — 3.760 (-1)

9° Taylor Fritz (Estados Unidos) — 3.720 (-1)

10° Alexander Bublik (Kazajistán) — 3.320 (0)

RANKING DE LOS CHILENOS

36° Alejandro Tabilo — 1.278 puntos (-1)

114° Cristian Garin — 552 (+2)

136° Tomás Barrios — 450 (-1)

180° Nicolás Jarry — 326 (+2)

300° Matías Soto — 179 (-5)

672° Nicolás Villalón — 51 (-2)

683° Daniel Núñez — 49 (+2)

716° Benjamín Torrealba — 44 (+3)

971° Bastián Malla — 20 (-1)

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