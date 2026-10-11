Cobreloa pierde ante Copiapó y cede la opción del liderato a San Luis

Deportes Copiapó se impuso como local a Cobreloa en el torneo del Ascenso y le dejó abierta la opción a San Luis de Quillota de arrebatarle el liderato a los "Zorros del Desierto".

La categoría de plata de nuestro fútbol, al igual que la mayoría de las temporadas, está teniendo un cierre de campeonato donde hay al menos cinco equipos que se ilusionan con subir directamente a Primera División, lo que se vio reafirmado con la caída de los loínos.

Los "Leones Atacameños", luego de irse al descanso igualados a cero, comenzaron a materializar su victoria a los 58' cuando Axl Ríos abrió el marcador.

Los asistentes al Luis Valenzuela Hermosilla se convencieron de que el triunfo era posible cuando Diego Opazo anotó el 2-0 a los 76'.

Cobreloa bregó por descontar, y el gol llegó casi al término del partido. A los 86' Gustavo Gotti convirtió, pero fue insuficiente, y la caída los deja por ahora con sus 48 puntos al tope de la tabla, pero con la opción de que San Luis, que tiene 47 y que visita este lunes a Deportes Puerto Montt, se convierta en el líder exclusivo del campeonato del Ascenso.

El torneo tiene además a Magallanes con 46, y a Santiago Wanderers y Antofagasta con 44 al acecho. Todos con opciones de subir directamente cuando quedan tres fechas.

Copiapó, en tanto, subió al séptimo lugar y comienza a asegurar su participación en la liguilla final, la que da el segundo ascenso a la máxima categoría de nuestro fútbol.

PURANOTICIA