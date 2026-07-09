Cobreloa pierde a Sebastián Zúñiga por el resto de la temporada tras sufrir grave lesión

Malas noticias para Cobreloa. El cuadro loíno perdió a una de sus figuras para el resto de la temporada 2026 y cuando se alista para iniciar la segunda rueda del torneo de la Primera B, donde marcha como líder.

Se trata del extremo Sebastián Zúñiga, quien tuvo que ser reemplazado a los 78 minutos en el empate del fin de semana ante Cobresal en El Salvador, por Copa Chile.

"Se le quedó el pie trabado en la cancha. El Salvador tiene un pasto bastante largo y estaba medio húmedo, se tendían a quedar pegados en el fango. Con eso, el pie le hizo una palanca en la rodilla", explicó el doctor del conjunto naranja, Sergio Silva, en diálogo con En La Línea Deportes.

"Estaba con un dolor muy intenso y fue difícil examinarlo en la cancha. Sí o sí me parece que tiene compromiso de meniscos, probablemente también de ligamento cruzado anterior y quizá otras lesiones más. Si son meniscos son dos meses y si está comprometido el ligamento cruzado anterior o posterior, son mínimo siete u ocho meses fuera", añadió el profesional.

Consignar que Cobreloa iniciará la segunda rueda del certamen del ascenso el próximo sábado 18 de julio, cuando visite a Deportes Temuco a las 15:00 horas en el estadio Germán Becker.

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