Cobreloa no baja los brazos y sigue dando la pelea

El agónico triunfo conseguido poco antes por San Luis ante Magallanes como visita (1-0) le impuso a Cobreloa una exigencia: derrotar a Recoleta como local para mantener la diferencia de puntos con los quillotanos y prolongar así la lucha por el título.

Y al equipo de Mario Salas la responsabilidad no le pesó porque el elenco naranja se impuso en el Zorros del Desierto por un contundente 6-1 ante 5.580 personas.

La verdad es que el triunfo loíno no admitió dudas porque fue superior a los metropolitanos de principio a fin.

Los naranjas se fueron al descanso 3-0 arriba con goles de Rodolfo González (19’) de Álvaro Delgado (25’) y Gustavo Gotti (45´) sin que su rival pudiese desacomodarlo en algún minuto.

Al iniciar la segunda etapa (49’), Gotti anotó de nuevo y cerró el partido ya que el tanto recoletano -de Gerardo Estigarribia a los 72’)- ni siquiera fue un pequeño maquillaje en el marcador puesto que Juan Ignacio Duma (81’) y el propio Gotti (85’) de penal, anotaron de nuevo para Cobreloa antes de cerrarse el encuentro.

Para peor para los recoletanos, estos sufrieron la expulsión de Brayams Roveros (84’).

Los loínos, tras este triunfo, suman 51 puntos contra 53 de San Luis a dos fechas del término de la temporada regular.

La próxima jornada, Cobreloa deberá ir a Talca a jugar con el colista Rangers esperando que San Luis no gane como local precisamente ante su goleado Recoleta.

PURANOTICIA