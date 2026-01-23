Cobreloa gestiona el regreso de futbolista formalizado por el delito de violación grupal

Un inesperado anuncio realizó el presidente de Cobreloa, Harry Robledo, quien aseguró que el club estaba gestionando el regreso del lateral Rivaldo Hernández, formalizado por el delito de violación grupal contra una joven junto a otros ex cadetes del elenco loíno.

Cabe recordar el futbolista de 23 años estuvo en prisión preventiva desde mayo de 2024 hasta septiembre de 2025 cuando la Corta de Apelaciones modificó la medida cautelar a arresto domiciliario nocturno y desde entonces que volvió a entrenar con los zorros.

En conversación con En La Línea Deportes, el mandamás del conjunto calameño confirmó que "Rivaldo va a estar con nosotros, él quiere quedarse con nosotros, pero hay que ver todo el tema legal. Mientras tanto, le vamos a dar la posibilidad de que entrene con el plantel".

El dirigente aclaró que de momento el zaguero no ha firmado contrato, pero reveló que "el técnico (César Bravo) también desea que Rivaldo se quede, pero primero tenemos que ver su tema legal".

Es importante agregar que pese a haber salido de prisión, la causa en contra de Hernández y los otros imputados sigue sin resolución.

