Cobreloa empata con Cobresal y definirá su pase a octavos en la última fecha

Cobreloa igualó 2-2 frente a Cobresal en una nueva edición del clásico minero, disputado en el estadio El Cobre de El Salvador, por la quinta fecha del Grupo C de la Copa Chile. Con este resultado, el conjunto naranja mantiene opciones de avanzar a los octavos de final, aunque deberá jugarse la clasificación en la jornada decisiva.

El elenco local abrió la cuenta a los 16 minutos por medio de Julián Brea, pero Gustavo Gotti igualó rápidamente para Cobreloa a los 24'. Antes del descanso, Benjamín Valenzuela volvió a adelantar a Cobresal (40'), mientras que Cristián Muga selló el definitivo 2-2 en el complemento.

En el otro encuentro del grupo, Deportes Antofagasta derrotó 4-2 a Deportes La Serena en el estadio La Portada. Los goles del cuadro puma fueron convertidos por Matías Gallegos (16'), Diego Rojas (35'), Brayan Hurtado (75') y José Monreal (77'), mientras que Gonzalo Escalante descontó para los serenenses en el tiempo agregado.

Con estos resultados, Deportes Antofagasta lidera el Grupo C con 13 puntos y aseguró su clasificación a los octavos de final. Deportes La Serena suma 7 unidades, Cobreloa tiene 5 y Cobresal cierra la tabla con 2 puntos, ya eliminado.

La última fecha se disputará el domingo 12 de julio, cuando Antofagasta enfrente a Cobresal y Cobreloa reciba a Deportes La Serena en el estadio Zorros del Desierto, en un duelo que definirá al segundo clasificado del grupo.

PURANOTICIA