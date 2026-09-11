Cobreloa despide a César Bravo cuando pelea por el título y el ascenso a Primera División

Sorpresa y polémica en Cobreloa. Justo en la recta final del torneo, cuando el conjunto loíno lucha por el título de la Primera B y por el ascenso a la máxima categoría, la dirigencia tomó una drástica decisión.

Este viernes, el elenco naranja anunció, a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la salida del técnico César Bravo y de su cuerpo técnico.

"Cobreloa informa que ha determinado poner término al ciclo ce César Bravo como entrenador del primer equipo junto a su cuerpo técnico", sostuvo en la misiva.

La determinación se conoce apenas un día después del empate sin goles ante Deportes Antofagasta, resultado que dejó al equipo nortino a dos puntos del líder Santiago Wanderers y extendió a dos los partidos consecutivos sin triunfos.

Tras ese encuentro, Bravo había sido categórico al referirse a una eventual salida del cargo y aseguró en conferencia de prensa: "Yo nunca voy a renunciar, no renuncio a mis convicciones".

En la misma intervención, el ahora extécnico de Cobreloa cuestionó la posibilidad de que la dirigencia optara por removerlo y aseguró que no abandonaría su puesto por iniciativa propia.

"Si quieren tomar una decisión que la tomen, yo no trabajo a través de la desconfianza y tampoco me gusta la traición y la traición yo sé de donde viene, sé que es lo que pasa acá, se los digo desde antes, cuando a mi me pidan la renuncia yo no lo voy a hacer, porque creo en mis convicciones, sé lo que hago, sé lo que he luchado durante todos estos años, sé lo que he entregado, lo que he tenido que revertir calladito, nunca me he excusado en nada, en lo que tenemos, lo que no contamos", añadió.

Sin embargo, la dirigencia finalmente decidió poner término al ciclo de César Bravo, dejando a Cobreloa sin entrenador en un momento clave de la temporada.

La salida del estratego representa un duro golpe para el elenco loíno, que se encuentra en plena pelea por el primer lugar de la Primera B y el ansiado regreso a la máxima categoría del fútbol chileno.

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