Prensa argentina elogia a Carlos Palacios tras goleada de Boca Juniors

Por segunda semana consecutiva, el mediocampista nacional Carlos Palacios recibió elogios de la prensa tras la goleada por 3-0 de Boca Juniors sobre Unión de Santa Fe, partido válido por la fecha once del Torneo de Clausura de Argentina.

El chileno saltó a la cancha en el minuto 60, cuando a su equipo le estaba costando mantener la mínima ventaja en el marcador y aunque esta vez no aportó con goles o asistencias, el ingreso del criollo coincidió con el mejor momento de los auriazules, que terminaron derrotando por una amplia diferencia a su rival.

"'Charly' se siente cómodo jugando cerca de Leandro, es lógico. Se lo nota con la confianza renovada y, cuando se anima, hace jugar al equipo. La lesión de Velasco le abre una puerta que deberá aprovechar", destacó TyC Sports, sitio que evaluó al volante con un seis.

El medio partidario Planeta Boca Juniors igualó el puntaje y resaltó que fue "otro positivo partido e ingreso del chileno. Sigue aprovechando las chances".

Casi en la misma línea y también con un seis de calificación, Bolavip valoró que el formado en Unión Española "sigue con la flechita arriba. Un buen ingreso en lugar de Velasco, quien pese a tener un partido correcto, empieza a tener un competidor con el nivel del chileno".

El portal Vavel, en tanto, indicó que el oriundo de Renca "buscó darle mayor movilidad al ataque y asociarse con sus compañeros. Tuvo algunas intervenciones interesantes, aunque no logró cambiar demasiado el desarrollo del partido".

Es importante señalar que con esta victoria, Boca Juniors llegó a 16 compromisos en línea sin conocer de derrotas y trepó hasta el segundo puesto de la Zona A con 20 puntos, cinco por debajo del líder Instituto de Córdoba.

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