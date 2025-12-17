CMF determinó mantener histórica multa e inhabilidad temporal de cinco años para Michael Clark

Un durísimo golpe recibió este miércoles Michael Clark, presidente de Azul Azul, luego de que el Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) rechazara el recurso de reposición interpuesto por el dirigente tras las contundentes sanciones recibidas a raíz del "caso Sartor", por irregularidades financieras.

El órgano fiscalizador mantuvo la histórica multa de 65.000 Unidades de Fomento (UF), monto cercano a los 2.500 millones de pesos, para el mandamás de la sociedad anónima que administra a Universidad de Chile.

Pero eso no es todo, ya que también se ratificó la inhabilidad temporal de cinco años en contra del empresario, quien estaría impedido de estar al mando de la concesionaria que maneja a la U.

Uno de los involucrados en el caso, Pedro Pablo Larraín Mery, presidente del directorio de Sartor AGF, también sufrió un revés ante la CMF, conservando la penalización de 80.000 UF (alrededor de 3.170 millones de pesos).

Los aludidos, así como los otros implicados en la causa, pueden recurrir a la Corte de Apelaciones de Santiago para tratar de revertir los castigos.

