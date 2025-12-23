Clubes chilenos ya tienen programación para enfrentarse en la primera fase de la Copa Sudamericana

La semana pasada se realizó el sorteo de la fase nacional de la Copa Sudamericana 2026, que determinó que Universidad de Chile se elimine con Palestino y Cobresal con Audax Italiano, en una llave a partido único en busca de meterse a la fase grupal del torneo internacional.

Y ahora los elencos nacionales conocieron su programación, porque este martes la Conmebol oficializó el fixture para estos encuentros.

En ese sentido, la U recibirá al cuadro árabe el miércoles 4 de marzo, a las 21:30 horas. El cotejo se disputará en el estadio Nacional y sin público.

Consignar que esta situación se debe al castigo que le queda por cumplir a los azules, por los incidentes en el pasado duelo ante Independiente en Avellaneda.

En tanto, Cobresal recibirá al elenco itálico el martes 3 de marzo, a las 21:30 horas. Eso sí, el lance no se desarrollará en el estadio El Cobre de El Salvador, pues por orden de Conmebol el compromiso quedó pactado en el estadio Zorros del Desierto de Calama.

(Imágenes: Getty Images, @Sudamericana)

