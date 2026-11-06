Club Social y Deportivo de Colo-Colo presiona a Blanco y Negro para renovar a Arturo Vidal

Si bien, el plantel de Colo-Colo y la dirigencia de Blanco y Negro solamente piensan en sellar el título del Campeonato Nacional en el duelo del domingo como visita frente a Ñublense en Chillán, en el Club Social y Deportivo también tienen puesto el foco en el tema de renovaciones de jugadores, como es el caso de Arturo Vidal.

En ese sentido, y según dio a conocer el medio partidario DaleAlbo, desde la corporación del cacique pusieron presión por la extensión del vínculo del mediocampista.

"En el organismo consideran que el volante todavía tiene mucho que aportar al equipo, tanto dentro como fuera de la cancha. Su experiencia y liderazgo son aspectos que valoran, especialmente por el papel que puede cumplir en el desarrollo de los futbolistas jóvenes que comiencen a integrarse al primer equipo", afirmaron desde el CSD Colo-Colo.

Además, creen que el bicampeón de América con la Roja "puede seguir siendo una pieza importante para el plantel, no solamente por su aporte futbolístico, sino también por la influencia que puede ejercer sobre las nuevas generaciones del Cacique".

Incluso, se especuló con una supuesta propuesta que habrían realizado desde la concesionaria al volante, con una reducción del 50% de su sueldo. Sin embargo, desde la dirigencia respondieron al medio partidario que "ni siquiera se han iniciado conversaciones formales” con el mediocampista.

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