Club grande de Uruguay buscaría el fichaje de Benjamín Kuscevic tras descender con Fortaleza en Brasil

Fortaleza, club donde milita Benjamín Kuscevic selló su descenso a la Serie B de Brasil, por lo que a pesar de tener contrato vigente, el zaguero nacional partiría junto a otros jugadores.

Ý en las últimas horas, se dio a conocer que el chileno ya habría tomado una decisión sobre su futuro para la próxima temporada.

Según reveló AS, "la agencia de representación del defensa no contempla como una prioridad un regreso a Chile", por lo que se esfumaría la opción de Colo Colo o un retorno a Universidad Católica.

Además, el citado medio agregó que consideran que Kuscevic "está llamado a comandar la defensa de la Roja en el próximo proceso eliminatorio y, por lo mismo, creen que debe seguir jugando en el extranjero".

Por último, la publicación añadió que "Nacional consultó por Benjamín Kuscevic y es posible que haga una oferta. El zaguero de 29 años juega en Fortaleza y fue un pedido de Diego Aguirre para Peñarol en anteriores periodos de pases".

(Imagen: @benjakuscevic13)

