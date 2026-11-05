Clemente Montes quiere amargar eventual festejo de Colo-Colo en el Monumental: "Ellos tendrían harta presión"

El triunfo por 1-0 ante la Universidad de Chile en el Clásico Universitario disputado el domingo pasado en el Claro Arena, dejó al plantel de Universidad Católica con el ánimo por las nubes, pues los "cruzados" vuelven a ilusionarse con el cupo del "Chile 2" para la Copa Libertadores 2027.

De hecho, Clemente Montes, autor del gol de la victoria ante los azules, se mostró bastante confiado en poder conseguir el objetivo.

"Es un golpe anímico muy importante para lo que se viene. Estamos con buen ánimo, sabemos que el Chile 2 está al alcance de nuestras manos. Queremos dar el último esfuerzo para lograr ese objetivo", expresó el atacante en la conferencia de prensa de este jueves.

Además, valoró su regreso a las convocatorias de la Selección chilena al ser nominado para los amistosos frente a Colombia: "Es una linda semana. Estoy muy contento, es una gran responsabilidad representar al país. Estoy muy feliz de volver".

"Este año me ha tocado estar más cerrado en el ataque, picar a la espalda de los defensores. Gracias a esa indicación vino el gol en el clásico. Ir a la banda es buena opción cuando el rival está metido atrás. De las dos formas me he ido acostumbrado, esa polifuncionalidad ha sido importante este año", añadió.

Por último, se mostró entusiasmado ante la opción de que si Colo-Colo no sella el título de la Liga de Primera este domingo ante Ñublense en Chillán, tengan que enfrentarlos tras la fecha FIFA en el Monumental con toda la presión: "Me gustaría que ellos estén peleando la corona contra nosotros. Me encantaría, sería un desafío lindo, ellos tendrían harta presión. Ojalá se dé así. Es un lindo estadio, se llena, es un gran espectáculo, lindo para cualquier jugador. Va a ser un lindo ambiente".

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