Clemente Montes advierte a futuros rivales de la UC por el Claro Arena: "Será difícil que nos quiten puntos"

El sábado pasado se vivió una verdadera fiesta con el debut de Universidad Católica en el Claro Arena, remozado recinto que fue testigo de cómo el elenco "cruzado" derrotó por 2-0 a Unión Española y arrancó con el pie derecho la historia de su nuevo estadio.

Uno de los protagonistas de dicha jornada fue Clemente Montes, quien habló en conferencia de prensa y manifestó su deseo de que el cuadro precordillerano se haga muy fuerte de local una vez que los jugadores se acostumbren al césped sintético del reducto ubicado en Las Condes.

"Cuando jugábamos en San Carlos de Apoquindo se sentía que éramos invencibles y ahora lo sentí igual, porque hay más gente, porque se escucha más fuerte, la cancha es rápida, nosotros debemos acostumbrarnos un poco más y al momento que agarremos las sensaciones de la cancha será difícil que nos quiten puntos", apuntó el atacante.

Con respecto a las sensaciones que tuvo el fin de semana, el extremo reconoció que "fue único e increíble. Esperemos que este fin de semana se vuelva a repetir y nos llevemos los tres puntos. Apenas salimos a calentar, fue muy emocionante. Después cuando salimos a la cancha, incluso cuando hicimos el primer gol, cuando escuché a la gente cantar, los fuegos artificiales. Varias veces me quise poner a llorar".

El canterano de la UC también tuvo palabras para su capitán y goleador histórico del club, Fernando Zampedri, quien abrió la cuenta ante los hispanos. "Es un ejemplo de perseverancia, de no bajar los brazos, de no echarse a morir y perseguir los sueños, porque él quería hacer el primer gol en el Claro Arena, y yo creo que eso lo movió a seguir jugando", puntualizó.

Por último, Montes avisó que de aquí en más "lo que nos queda es sumar puntos para tratar de llegar lo más arriba posible y buscar una clasificación a una copa internacional. ¿El título, por qué no? La idea es ir sumando e ir escalando".

