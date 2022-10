Claudio Bravo y supuesta enemistad con Ter Stegen en Barcelona: "Hicimos que cada uno levantara el nivel del otro"

Ya han pasado seis años desde que Claudio Bravo partió del Barcelona, pero el portero chileno, actualmente en el Betis de Manuel Pellegrini, sigue recordando su paso por el cuadro catalán.

En un extenso artículo del medio The Player's Tribune, el bicampeón de América con la Roja contó una serie de infidencias sobre su dilatada carrera, y entre ellas recordó su convivencia con el meta alemán Marc-André Ter Stegen en el conjunto blaugrana.

En ese sentido, descartó cualquier conflicto con el golero germano: "Él jugaba en las Copas, yo jugaba en la Liga. La prensa hizo un gran tema de eso, y algunos decían que éramos enemigos, mala convivencia, pero eso no era verdad, para nada".

"Habíamos hablado de eso con el entrenador, y yo entendí que ellos querían invertir en el portero joven. Jamás golpeé la puerta para preguntar por qué no me ponían. Simplemente me preparaba al máximo y me enfrentaba a las circunstancias que se presentaran. Y estuve muy orgulloso de jugar –y ganar– La Liga, que es la base para un club como el Barça", añadió.

Además, agregó que "creo que Marc y yo hicimos que cada uno levantara el nivel del otro. Si yo no juego, mi trabajo es apoyar al que lo hace, porque un equipo es más que 11 jugadores. Al final, ganamos el triplete juntos. Eso, para mí, nos hizo ganadores a ambos".

PURANOTICIA