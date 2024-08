Claudio Bravo tras el anuncio de su retiro afirma que "no tuve ninguna propuesta real de ningún club en Chile"

A través de redes sociales, Claudio Bravo confirmó su retiro del fútbol profesional, poniendo punto final a más de dos décadas de una exitosa carrera no solo a nivel de clubes, sino también en la Selección chilena, donde se transformó en referente y conquistó dos Copas América.

A menos de 24 horas de este hecho, el ahora exguardameta dialogó con radio ADN y aseguró que "me ha tocado ser respetado, pero nunca esperé trascender tanto. Siento que dejé huella en todos los sitios, siempre lo pensé así y desarrollé mi carrera no pensando tanto en el legado, sino en que un trabajo".

"Siempre he sido un poco inquieto con todo tipo de cosas y lo mío desde hace algunos años se vuelve un poco monótono en el día a día, trasladado a la competición, el desgaste físico, las lesiones, los momentos buenos. Fue bueno sentirme en territorio neutral, no irme a las nubes con el éxito", agregó el oriundo de Viluco.

Respecto a los motivos que lo llevaron a colgar los guantes, el exfutbolista de 41 años aseguró que "todas las propuestas eran de un año, extensible por uno más. Con 42 años a la vuelta de la esquina, seguir haciendo este esfuerzo de trasladar a tu familia un año más, tanto ellos y yo queríamos calmar la situación, establecer una vida más tranquila, no una vida tan acelerada. Me toca a mí acompañar a mi familia".

En la misma línea, consultado sobre la posibilidad de haber vuelto a jugar en el país como lo hizo en Colo-Colo antes de partir al extranjero, reveló que "no tuve ninguna propuesta real de ningún club en Chile para competir acá", admitiendo además que "sé el valor que tengo dentro del país y volver a Colo-Colo o a algún club en Chile la exigencia es alta, competir y te pongan la mochila encima es un riesgo".

Por otra parte, se refirió a sus posibles reemplazantes en el arco de la Roja, aclarando que "lo veo bien, pero estancado. Si no salen de acá, el crecimiento no va a ocurrir. Mejorar las condiciones, sentir lo que es estar en un equipo de primer nivel. Que el delantero que te ataca sea Ronaldo, Messi. Si no saltan la barrera de salir del medio local, van a seguir estancados".

Asimismo, se refirió al penal que más disfrutó atajando, entregando una particular respuesta. "El que tira Leo (Messi) afuera porque era el penal que ellos más seguro tenían", en clara referencia al fallo del astro argentino que encaminó la obtención de la Copa América Centenario de 2016.

