Claudio Bravo pidió "una sanción muy drástica" para encargados del VAR en la Copa América

Después del fracaso de la eliminación en la fase grupal de la Copa América de Estados Unidos 2024, varios seleccionados chilenos regresaron al país, algunos para reintegrarse a sus clubes y otros para definir su futuro.

Uno que está en este último grupo es Claudio Bravo, portero y capitán de la Roja, quien realizó un balance positivo, a pesar de quedar tempranamente en el camino en el torneo continental.

"Todos somos conscientes de todas las cosas vividas en una Copa América corta para nosotros, nos quedó un sabor amargo. La intención era avanzar, hacerlo mejor de lo que hicimos y mostramos, pero queda la tranquilidad de que cada uno se entregó al máximo. Se rescató el espíritu de nuestra selección, seguimos generando ilusión, que es importante de cara a las Clasificatorias", agregó.

Además, pidió sanciones drásticas para los encargados del VAR: "En los tres partidos quedaron al debe con el arbitraje. Hay muchos detalles de los cuales en ningún caso tuvimos beneficio alguno. Más allá de buscarle la quinta pata al gato, es tema del periodismo analizar y mostrar las jugadas. Se culpa al VAR, pero nunca a la persona que está detrás y nunca se les sanciona tampoco. Está inventado para que el sistema sea de esta manera, detrás de una pantalla hay varias personas analizando cada acción. La tecnología te da para estar encima de todas las jugadas. Esas personas tienen que tener una sanción muy drástica".

También, volvió a criticar al árbitro colombiano Wilmar Roldán tras todo lo ocurrido ante Canadá: "Sientes impotencia, no está en nuestras manos sufrir este tipo de situaciones. Es muy difícil competir teniendo un jugador menos a este nivel. El equipo se vació, dejó el alma. Hay que levantar la cabeza y que el grupo siga trabajando como lo hizo en este torneo, el premio va a venir".

Por último, Bravo no descartó seguir compitiendo dado su buen nivel en la Copa América, donde fue elegido la gran figura en la derrota ante Argentina: "No me preocupa el futuro, sino el ahora. No miro tan lejanamente. Ahora vienen vacaciones, veremos si son más largas de lo habitual o no, pero serán decisiones que ya me tocará tomar con mi familia, ya más tranquilo. El rendimiento te marca muchas cosas, si no hubiese sido bueno diría que ya sería momento de quedarme en casa, pero el incentivo de jugar bien y que tus cercanos te empujan a seguir, pero ya lo veremos (...) Sigo entrenando bien, sigo haciendo las cosas que cuando tenía 25, 30 años. El paso del tiempo te limita en ciertas cosas, pero va de la mano del rendimiento".

PURANOTICIA