Claudio Bravo insta a Erick Pulgar a regresar a La Roja: "No tenerlo es un desperdicio gigantesco"

Continúan las reacciones a la ausencia de Erick Pulgar en la nómina de la Selección chilena para los amistosos que disputará ante Canadá, Estados Unidos y México en Norteamérica.

Esta vez fue Claudio Bravo, histórico exarquero y excapitán de la Roja, quien se refirió a la decisión de dejar fuera al volante del Flamengo y realizó un llamado al futbolista antofagastino, quien atraviesa un destacado presente en el fútbol brasileño.

En conversación con ESPN, el bicampeón de América con la Selección chilena valoró las condiciones de Pulgar y aseguró que su presencia sería importante para el combinado nacional.

"Erick es el mejor jugador chileno que tenemos, es el que ha conseguido los mayores logros últimamente. Mi invitación hacia él es que tiene que estar, en este momento tiene que estar. Tiene un bagaje increíble en Brasil; estamos hablando del mejor jugador en su posición en Sudamérica hoy en día", comenzó diciendo el otrora golero en ESPN.

Bravo también apuntó a la necesidad de generar las condiciones para que el mediocampista pueda sentirse respaldado en su regreso a la Roja, especialmente ante eventuales cuestionamientos externos.

"¿Cómo lo convencemos? Blindándolo y ayudándolo. Si Erick tiene un problema a nivel de prensa, blindémoslo, ayudémoslo, para que tenga una sensación positiva y no una sensación negativa", añadió el bicampéon de América con la Roja.

Finalmente, el exarquero recalcó la importancia que tendría para Chile contar con Pulgar, considerando su experiencia y rendimiento en el fútbol brasileño.

Por último, Bravo enfatizó: "Cuando tienes un jugador de esta envergadura, te potencias, pero no tenerlo hoy en día para mí es un desperdicio gigantesco".

Las declaraciones del excapitán se suman así a las distintas reacciones que ha generado la ausencia de Pulgar en la convocatoria de la Roja, luego de que el propio volante saliera al paso de los rumores y asegurara que con Nicolás Córdova "está todo bien".

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