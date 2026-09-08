Claudio Bravo cuestiona el debut de Vozinha en el Campeonato Nacional: "Carece de técnica y coordinación"

Si bien ya había debutado ante San Felipe en un duelo pendiente por Copa Chile, Vozinha tuvo este fin de semana su estreno en el arco de Colo-Colo por el Campeonato Nacional 2026. El portero caboverdiano fue titular en el empate sin goles frente a Huachipato en Concepción.

Pese a que logró mantener su arco en cero, la actuación del guardameta africano generó cuestionamientos, entre ellos los de Claudio Bravo, histórico exarquero de la Selección chilena y de Colo-Colo.

Durante su participación en ESPN Chile, el bicampeón de América con La Roja comenzó aclarando sus dichos sobre el portero: "No existe envidia para mí desde ningún punto, uno comenta las cosas según lo que uno ha visto".

Al analizar la jugada que terminó siendo invalidada por fuera de juego, en la que Vozinha tuvo dificultades en el juego aéreo, Bravo sostuvo: "Hay cosas que uno analiza. En el partido no tuvo muchas intervenciones, pero cuando juegas en un equipo grande, las intervenciones son esporádicas. Él tiene una jugada en la que deja uan sensación extraña, en la del fuera de juego".

"Hay una descoordinación de parte de él, hay una timing que no existe. Luego hay una toma del balón errónea, donde los pulgares siempre tienen que estar detrás del balón, es del ABC del arquero. Es la zona de seguridad para que el balón no se te pase y él hace varias acciones erróneas en una zona que requiere ser coordinado", añadió.

Finalmente, Bravo profundizó en su análisis técnico y sentenció: "Hay cosas que son acciones muy técnicas del arquero, en una fracción de segundo le puedes sacar la foto. Para mí, carece de técnica y coordinación".

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