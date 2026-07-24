Claudio Bravo cuestiona búsqueda de arquero en Colo-Colo y respalda la continuidad de Gabriel Maureira

Claudio Bravo, histórico arquero de la Selección chilena y actual comentarista de ESPN, se sumó al debate sobre la intención de Colo-Colo de reforzar la portería, pese a la consolidación del joven Gabriel Maureira como titular y la próxima recuperación de Fernando De Paul.

En las últimas semanas, los nombres de los uruguayos Santiago Mele y Sergio Rochet, además del caboverdiano Vozinha, han sido vinculados como posibles refuerzos del cuadro albo. Sin embargo, el excapitán de La Roja considera que el club debería apostar por el desarrollo del joven guardameta.

"Colo-Colo va primero en el torneo con el arquero que supuestamente tiene proyección a nivel de selección, a nivel internacional y le están buscando arquero. Si traes al que venía supuestamente (Mele) era para que juegue, eso está claro. Se recupera De Paul, le pelea al que traes y este chico pasa a ser tercer arquero", partió señalando el oriundo de Viluco en ESPN.

En esa línea, Bravo planteó que solo se justificaría la llegada de un nuevo arquero si el rendimiento de Maureira estuviera afectando al equipo, algo que, a su juicio, no ha ocurrido.

"Si Colo-Colo perdiera partidos o puntos por él (Maureira), es entendible. En este caso va a cometer errores por la inexperiencia, a todos nos ocurrió, en cualquier etapa laboral. Pero cuesta entender esta situación donde no se quiera buscar el crecimiento de él", afirmó.

El bicampeón de América con la Selección chilena también evocó sus primeros años defendiendo el arco del conjunto popular y aseguró que el respaldo recibido en ese momento fue clave para su desarrollo.

"Cuando empecé a competir no entré haciéndolo extraordinario, sino que fueron más errores que aciertos. De la prensa indicaban que había que traer a otro, pero Daniel decía que tenía futuro, que tenía que jugar más. Para el jugador es bueno escuchar esas cosas, para bien o para mal".

Finalmente, Bravo llamó a la dirigencia alba a transparentar las razones que tendría para buscar un nuevo arquero, considerando que hasta ahora no se han explicado públicamente los motivos de esa decisión.

"No sé si falta convicción en Colo-Colo (con Maureira), pero sí es bueno que lo aclaren. Ninguno escuchó por qué Colo-Colo quiere reforzar esa zona: porque juega mal con los pies, porque comete errores, porque no genera confianza, porque va a la selección (Sub 20)".

PURANOTICIA