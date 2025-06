Claudio Aquino tras su aparente lesión ante partido con Cobresal: "Ojalá que no sea nada"

En medio de la contundente goleada por 4-0 sobre Cobresal, en Colo-Colo se instaló una cuota de preocupación debido a los problemas musculares que manifestó el volante Claudio Aquino, quien debió ser sustituido antes de la media hora de juego.

Tras el cotejo, el argentino explicó a la transmisión oficial del duelo que "tuve una molestia en el isquio. Por precaución salí. Vamos a ver qué sale, ojalá no sea nada grave. No es la primera vez que me pasa, no quiero nombrarlo por las dudas, pero sentí algo ahí atrás que no me permitía arrancar".

Por otra parte, el mediocampista destacó el buen presente del Cacique y detalló que "hace cuatro o cinco partidos que venimos haciendo cosas muy buenas. Se nota en los partidos y los triunfos. Nos deja contentos por nuestro trabajo. Quedó demostrado que tuvimos buen juego, actitud, fuimos intensos. Contentos por eso".

El trasandino profundizó con respecto a los factores de esta alza de rendimiento y descartó de plano que pase por tema anímico, ya que a su juicio "ningún jugador cuando entra a una cancha no va a querer poner actitud".

"Por ahí, en algunos partidos, cuando jugamos por copa, nos golpeaban y se notaba mucho en el equipo. Creábamos situaciones de gol y no podíamos convertir. Eso juega un poco en contra, pero hoy estamos mejor", complementó.

El ex futbolista de Vélez Sarsfield puntualizó que "mejoramos muchísimo en la marca, en ser intensos, en jugar, que es lo primordial. Ojalá podamos cerrar el domingo con un triunfo ante Audax Italiano".

PURANOTICIA