Claudio Aquino se defiende de críticas por su rendimiento en Colo-Colo: "No es fácil adaptarse a un fútbol diferente"

Si hay un jugador en Colo-Colo que ha sido duramente criticado en lo que va de esta temporada 2025, es Claudio Aquino. El volante argentino llegó con un gran cartel proveniente de Vélez Sarsfield, con el que fue campeón en 2024, pero en el "Cacique" no ha cumplido con las expectativas y ha sido bastante cuestionado.

Este viernes, el mediocampista reconoció que está al debe en el cuadro albo y que se encuentra en un proceso de adaptación al fútbol chileno.

"No es fácil adaptarse a un fútbol diferente o un equipo donde no me conocían del todo, no es fácil adaptarse rápido, que los compañeros me conozcan y yo conocer a los compañeros. Sé que puedo aportar quizás algo más, pero tengo que trabajar y seguir mejorando. Estoy tranquilo porque he ayudado al equipo", expresó el trasandino en conferencia de prensa.

Sobre el agónico empate resignado ante Racing de Avellaneda en el Monumental por Copa Libertadores, sostuvo que "obviamente, trabajamos para hacer lo mejor para el equipo. Por ahí en el último partido nos quedamos con una sensación medio rara por cómo se dio el empate. Quizá en algunas ocasiones lo hacemos bien y en otras no tanto, tenemos cosas para corregir. Hay potencial para pelear cosas importantes, tiene muchas cosas buenas".

"En la copa no hay partidos fáciles, ninguno de nuestros rivales en el grupo ganó de local. Todos queremos que Colo-Colo pase por arriba de todos, que es lo que pretendemos, pero plantel y ganas están. Sé que este equipo va a pelear por todo hasta el final", añadió.

Respecto al duelo de este sábado ante Coquimbo Unido por la Liga de Primera, comentó que "están peleando arriba, va a ser un partido muy difícil. Acá los equipos nos vienen a esperar y salir de contra. Tenemos que demostrar que somos Colo-Colo y ganar de local. Ojalá hacer el trabajo que estuvimos entrenando y que queremos pelear cosas importantes".

Además, valoró la presencia de los hinchas en el reducto de Macul para el cotejo ante el conjunto "pirata": "La gente es muy importante, el tiempo que estuvimos con Fortaleza no pararon de alentar hasta que ocurrió lo que todos sabemos. Aprovecho para mandar un saludo a las familias de los fallecidos, siempre los tenemos presentes. La gente es muy importante para nosotros, ojalá podamos hacer un buen partido y dar una alegría a la gente. Me sorprendieron mucho, en algún partido nos ha tocado estar en desventaja y es cuando más alentaba la gente, no me ha pasado en muchos lugares que te hagan un gol y la gente grite más, lo del otro día fue entendible, la vida de dos personas no es más que un partido de fútbol".

