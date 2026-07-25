Claudio Aquino mantiene la incertidumbre sobre su futuro en Colo Colo

Claudio Aquino llegó a Colo Colo desde Argentina precedido de un gran cartel: fue considerado la gran figura del torneo transandino tras conseguir el título vistiendo la camiseta de Vélez Sarsfield. No obstante, Aquino no ha tenido un gran pasar en el equipo albo.

Pese a que ha tenido momentos de brillantez, esto no ha alcanzado para justificar todas las ilusiones creadas en él.

Más encima, ha tenido lesiones y sólo regresó al equipo albo este viernes ante Deportes Limache por algunos minutos.

Por ello, no está claro su futuro. Aquino termina su contrato con los albos en diciembre de este año y en Colo Colo no se han acercado a su representante para conversar sobre una posible renovación.

Es más. Los albos están intentando contratar a Diego Valdés quien juega en el mismo puesto del argentino.

Aquino, así, está en duda y él prolongó esa sensación cuando fue consultado sobre si seguirá en el club albo en 2027.

“Cuando llegue el momento veremos”, dijo escuetamente, pero justificó su postura señalando que “hay que vivir el día a día. Después de la lesión que tuve trato de vivir el día a día, ser feliz, estar tranquilo y sólo pienso en el hoy, mañana y qué pasará, más adelante no”.

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