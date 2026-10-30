Clásico Universitario entre la UC y la U sufre reprogramación debido a "factores meteorológicos"

A solo dos días de que Universidad Católica reciba a Universidad de Chile en el Claro Arena en una nueva edición del Clásico Universitario, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP)anunció un cambio en la programación del duelo.

Originalmente, el pleito de la fecha 26 de la Liga de Primera había sido agendado para las 17:15 horas de este domingo.

Sin embargo, tras una reunión sostenida entre los clubes, la ANFP y la Delegación Presidencial Metropolitana, se decidió adelantar el inicio del compromiso para las 12:30 horas.

La determinación se justificó ante el riesgo de tormenta eléctrica en el sector precordillerano de la región Metropolitana, durante la tarde de este domingo.

Desde la Universidad Católica también confirmaron la información: ¡Atención, Cruzados! Se ha reprogramado el horario del Clásico Universitario de este domingo 1 y se jugará a las 12.30 h".

Finalmente, informaron que "factores meteorológicos determinaron este cambio de horario".

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