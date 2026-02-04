Claro Arena es nominado al premio "Edificio del Año": recinto competirá ante grandes obras de todo el mundo

Si hubo un hito que marcó el 2025 de Universidad Católica ese fue la esperada inauguración del Claro Arena, anteriormente llamado San Carlos de Apoquindo.

El renovado estadio es uno de los más modernos de la región y su gran infraestructura lo llevó a ser nominado a un importante premio.

Es que Cruzados dio a conocer que el recinto compite en los "Building of the Year" de Archdialy, plataforma de difusión de arquitectura con la mayor cantidad de lectores a nivel mundial.

"Estamos tremendamente orgullosos de que una revista especializada en arquitectura, la más leída del mundo, Archdialy, nos haya postulado como uno de los proyectos a ser el edificio del año, el Claro Arena", sostuvo Juan Tagle, presidente de la UC, sobre la nominación.

"Es un orgullo enorme y esperamos contar con el apoyo de la gente en esta etapa de votación popular. Todos los cruzados a apoyar este proyecto, que es un orgullo de toda la familia cruzada y un legado para las futuras generaciones de hinchas de la Católica", añadió el timonel del elenco de la franja.

Consignar que el recinto competirá en la primera fase del certamen ante grandes obras de todo el mundo, donde los proyectos que avancen a la ronda final serán definidos mediante votación popular.

PURANOTICIA