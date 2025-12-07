Clark asegura que dará un paso al costado si perjudica a la U

Pese a la victoria por 3-2 ante Iquique en el norte, Universidad de Chile no logró asegurar un cupo en la Copa Libertadores y deberá conformarse con la Copa Sudamericana, cerrando un año con resultados mixtos en el ámbito internacional y nacional.

En este contexto, Michael Clark, presidente de Azul Azul, hizo un balance del 2025 y adelantó que se analizarán las decisiones futuras, incluyendo la continuidad del director técnico Gustavo Álvarez, quien podría dejar el cargo tras diferencias con las políticas del club. “Nos vamos tristes. El año tuvo momentos buenos y malos, donde volvimos a competir internacionalmente. Hicimos buena Copa Libertadores y Sudamericana. A partir del martes sacaremos conclusiones para pensar lo que viene”, señaló Clark.

El dirigente destacó que, si bien salir cuarto no es lo ideal, existe tranquilidad por la gestión realizada. “Hablar de fracaso es duro, pero la U siempre tiene la obligación de competir. Estamos tranquilos con lo que se ha hecho, pero no estamos contentos. Hay que potenciar el equipo, queremos ser campeones el próximo año”, agregó, enfatizando la necesidad de reforzar el plantel para seguir siendo competitivos.

Sobre la situación del DT, Clark afirmó: “Es una tremenda persona, un gran profesional, pero el amor a la fuerza no funciona. Tendremos que conversar. Los tiempos del club son cortos, ya queda un día menos para 2026”.

Consultado sobre su propia posición tras la resolución de la CMF que motivó pedidos de renuncia en la última reunión del directorio, Clark reafirmó su compromiso: “El día que piense que yo le hago mal a la U daré un paso al costado, pero estoy orgulloso de lo que hemos hecho. Es un club solvente, financieramente fuerte, que volvió a ser competitivo y a dejar una buena imagen a nivel internacional”.

PURANOTICIA