Círculo de Periodistas Deportivos ya eligió a los mejores deportistas chilenos de 2025

Ya están listos los deportistas chilenos ganadores en sus respectivas disciplinas. Este martes el Círculo de Periodistas Deportivos dio a conocer la lista de los elegidos como los mejores de sus modalidades.

Con esto, ahora falta por saber quién se quedará con el premio al "Mejor de los Mejores" que entrega el gremio desde el año 1951.

Esto se resolverá este miércoles 17 de diciembre, cuando las autoridades del Comité Olímpico de Chile, Comité Paralímpico de Chile, el Instituto Nacional del Deporte, el Ministerio del Deporte y el Círculo de Periodistas Deportivos escojan a los ganadores tanto en deporte convencional como paralímpico.

Los nombres se darán a conocer el lunes 29 de diciembre, cuando se realice la ceremonia en el Teatro Municipal de Las Condes.

Este es el listado de ganadores a los Mejores Deportistas del 2025, según el Círculo de Periodistas Deportivos de Chile

DEPORTES CONVENCIONALES

Ajedrez: Cristóbal Henríquez.

Atletismo femenino: Martina Weil

Atletismo masculino: Claudio Romero

Automovilismo: Nicolás Ambiado

Balonmano: Erwin Feuchtmann

Básquetbol: Sebastián Herrera

Bochas: Franco Barbano y Sabrina Polito

Boxeo amateur: Denisse Bravo

Boxeo profesional femenino: Daniela Asenjo

Boxeo profesional masculino: Joseph Cherkashyn

Canotaje: María José Mailliard

Ciclismo femenino: Catalina Soto

Ciclismo masculino: Jacob Decar

Ciclismo BMX femenino: Macarena Pérez

Ciclismo BMX masculino: José Cedano

Ciclismo MTB femenino: Catalina Vidaurre

Ciclismo MTB masculino: Martín Vidaurre

Esgrima: Vicente Otayza

Ecuestre: Trinidad Soffia

Esquí: Henrik Von Appen

Esquí Náutico: Matías González

Fútbol amateur: Julio Bórquez

Fútbol femenino: Mary Valencia

Futbol masculino: Erick Pulgar

Gimnasia: Luciano Letelier

Golf: Joaquín Niemann

Halterofilia: Arley Méndez

Hípica: Héctor Berríos

Hockey césped femenino: Manuela Urroz

Hockey césped masculino: Juan Ignacio Amoroso

Hockey patín: Joaquín Pinares

Judo: Mary Dee Vargas

Karate femenino: Valentina Toro

Karate masculino: Tomás Freire

Lucha: Virginia Jiménez

Motociclismo: José Ignacio Cornejo

Natación: Kristel Köbrich

Navegación a vela: Felipe Robles

Patín carrera: Raúl Pedraza

Pelota vasca: Javier Villalón

Pentatlón moderno: Vicente Valderrama

Polo: Felipe Vercellino

Remo: Antonia Abraham y Melita Abraham

Rodeo: Gustavo Valdebenito y Felipe Garcés

Rugby: Nicolás Saab

Squash: Giselle Delgado y Anita Pinto

Surf: Noel de la Torre

Taekwondo: Joaquín Churchill

Tenis femenino: Antonia Vergara

Tenis masculino: Alejandro Tabilo

Tenis de mesa: Nicolás Burgos

Tiro al vuelo: Héctor Flores

Tiro con arco: Andrés Gallardo

Triatlón: Diego Moya

Vóleibol: Vicente Parraguirre

Vóleibol playa: Esteban Grimalt y Marco Grimalt

DEPORTES PARALÍMPICOS

Atletismo paralímpico: Amanda Cerna

Bádminton: Jaime Aránguiz

Básquetbol en silla de ruedas: Ángel Hernández

Boccia: Alfonsina Urrejola

Canotaje paralímpico: Katherinne Wollermann

Ciclismo: Hernán Moya

Esquí: Nicolás Bisquertt

Fútbol adaptado: Víctor Hugo Silva

Fútbol PC: Selección Fútbol PC

Natación: Alberto Abarza

Para Judo: Dana Morales

Powerlifting: Juan Carlos Garrido

Surf: Nicolás Medina

Tenis paralímpico: Francisco Cayulef

Tenis de mesa: Ignacio Torres

Tiro con arco: Bastián Reyes

Tiro al vuelo: Rodrigo Encina

