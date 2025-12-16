Círculo de Periodistas Deportivos ya eligió a los mejores deportistas chilenos de 2025

El gremio realizó la votación sobre los deportistas chilenos ganadores en sus respectivas disciplinas. La tradicional ceremonia donde se conocerá al Mejor de los Mejores se desarrollará el lunes 29 de diciembre en el Teatro Municipal de Las Condes.
Ya están listos los deportistas chilenos ganadores en sus respectivas disciplinas. Este martes el Círculo de Periodistas Deportivos dio a conocer la lista de los elegidos como los mejores de sus modalidades.
Con esto, ahora falta por saber quién se quedará con el premio al "Mejor de los Mejores" que entrega el gremio desde el año 1951.
Esto se resolverá este miércoles 17 de diciembre, cuando las autoridades del Comité Olímpico de Chile, Comité Paralímpico de Chile, el Instituto Nacional del Deporte, el Ministerio del Deporte y el Círculo de Periodistas Deportivos escojan a los ganadores tanto en deporte convencional como paralímpico.
Los nombres se darán a conocer el lunes 29 de diciembre, cuando se realice la ceremonia en el Teatro Municipal de Las Condes.
Este es el listado de ganadores a los Mejores Deportistas del 2025, según el Círculo de Periodistas Deportivos de Chile
DEPORTES CONVENCIONALES
Ajedrez: Cristóbal Henríquez.
Atletismo femenino: Martina Weil
Atletismo masculino: Claudio Romero
Automovilismo: Nicolás Ambiado
Balonmano: Erwin Feuchtmann
Básquetbol: Sebastián Herrera
Bochas: Franco Barbano y Sabrina Polito
Boxeo amateur: Denisse Bravo
Boxeo profesional femenino: Daniela Asenjo
Boxeo profesional masculino: Joseph Cherkashyn
Canotaje: María José Mailliard
Ciclismo femenino: Catalina Soto
Ciclismo masculino: Jacob Decar
Ciclismo BMX femenino: Macarena Pérez
Ciclismo BMX masculino: José Cedano
Ciclismo MTB femenino: Catalina Vidaurre
Ciclismo MTB masculino: Martín Vidaurre
Esgrima: Vicente Otayza
Ecuestre: Trinidad Soffia
Esquí: Henrik Von Appen
Esquí Náutico: Matías González
Fútbol amateur: Julio Bórquez
Fútbol femenino: Mary Valencia
Futbol masculino: Erick Pulgar
Gimnasia: Luciano Letelier
Golf: Joaquín Niemann
Halterofilia: Arley Méndez
Hípica: Héctor Berríos
Hockey césped femenino: Manuela Urroz
Hockey césped masculino: Juan Ignacio Amoroso
Hockey patín: Joaquín Pinares
Judo: Mary Dee Vargas
Karate femenino: Valentina Toro
Karate masculino: Tomás Freire
Lucha: Virginia Jiménez
Motociclismo: José Ignacio Cornejo
Natación: Kristel Köbrich
Navegación a vela: Felipe Robles
Patín carrera: Raúl Pedraza
Pelota vasca: Javier Villalón
Pentatlón moderno: Vicente Valderrama
Polo: Felipe Vercellino
Remo: Antonia Abraham y Melita Abraham
Rodeo: Gustavo Valdebenito y Felipe Garcés
Rugby: Nicolás Saab
Squash: Giselle Delgado y Anita Pinto
Surf: Noel de la Torre
Taekwondo: Joaquín Churchill
Tenis femenino: Antonia Vergara
Tenis masculino: Alejandro Tabilo
Tenis de mesa: Nicolás Burgos
Tiro al vuelo: Héctor Flores
Tiro con arco: Andrés Gallardo
Triatlón: Diego Moya
Vóleibol: Vicente Parraguirre
Vóleibol playa: Esteban Grimalt y Marco Grimalt
DEPORTES PARALÍMPICOS
Atletismo paralímpico: Amanda Cerna
Bádminton: Jaime Aránguiz
Básquetbol en silla de ruedas: Ángel Hernández
Boccia: Alfonsina Urrejola
Canotaje paralímpico: Katherinne Wollermann
Ciclismo: Hernán Moya
Esquí: Nicolás Bisquertt
Fútbol adaptado: Víctor Hugo Silva
Fútbol PC: Selección Fútbol PC
Natación: Alberto Abarza
Para Judo: Dana Morales
Powerlifting: Juan Carlos Garrido
Surf: Nicolás Medina
Tenis paralímpico: Francisco Cayulef
Tenis de mesa: Ignacio Torres
Tiro con arco: Bastián Reyes
Tiro al vuelo: Rodrigo Encina
PURANOTICIA