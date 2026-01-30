Cindy Nahuelcoy reaparece en una cancha tras dejar el arbitraje y demandar a la ANFP

La ex jueza Cindy Nahuelcoy volvió a dirigir en un partido de fútbol tras retirarse de la actividad después de ser duramente castigada por el escándalo protagonizado con Julio Bascuñán y Leslie Vásquez.

La ex árbitra estuvo presente el jueves en el partido de despedida de José "Pepe" Rojas en el Estadio Nacional y tras el cotejo se refirió a su presente luego de dejar el referato profesional.

"La verdad es que ahora estoy en otra etapa, haciendo otras cosas, con otros objetivos. No sería probable volver a arbitrar, porque yo demandé a la ANFP, así que es complicado. Uno extraña arbitrar, pero el contexto en general es complejo. Prefiero vivir la vida que estoy viviendo ahora. Si no hubiera pasado lo que pasó, seguiría estancada en lo mismo", expresó en conversación con radio ADN.

"Yo cumplí todos mis sueños dentro del arbitraje. Hubiera seguido con las mismas personas, que me fueron quitando oportunidades. Si hubiera continuado, quizás igual habría desaparecido, pero en silencio", añadió.

Sobre su salida del arbitraje, sostuvo: "Yo tampoco pensé que fuera a ser así. Siempre dije que cuando cumpliera 45 años iban a tener que echarme del arbitraje para irme, pero en el camino pasan otras cosas y hay que tomar decisiones diferentes".

Además, reveló que ha mantenido contacto con ex compañeras: "He tenido contactos, pero tiene que ser en secreto, porque siempre hay repercusiones por parte de los jefes de ellas. Yo soy la ‘oveja negra’. De hecho, hubo personas que fueron despedidas porque me apoyaron en ese momento".

Por último, Nahuelcoy comentó: "Ahora estoy en Arsmate y OnFire; tengo una botillería; hago publicidades de casinos y otras actividades. También estoy abierta a realities y otros ‘pitutos’. Hoy me va mucho mejor económicamente".

