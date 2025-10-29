"Chupete" Suazo habló sobre su quiebre con Jorge Sampaoli: "No me gustó la forma"

Humberto Suazo colgó los botines de manera definitiva el pasado viernes, en el empate sin goles entre San Luis de Quillota y Deportes Copiapó, por el torneo de la Primera B.

A casi una semana de colgar para siempre los botines, el ahora ex delantero repasó su carrera y aclaró su ausencia de la Selección chilena tras la llegada de Jorge Sampaoli como entrenador de la Roja.

"Yo escuché a Jean (Beausejour) sobre mi salida de la Roja. Yo no me sentía cómodo por un viaje a España. No me gustó la forma", comenzó diciendo "Chupete" en conversación con TNT Sports.

"Viajé muchas horas, jugué de un día para otro y me dio una lesión en la espalda. No me gustó la forma. Yo jugué donde quise jugar. Donde me sentía incomodo, me fui", añadió.

Además, el otrora atacante tuvo palabras para Marcelo Bielsa, con quien brilló en la Roja: "Estoy muy agradecido de Marcelo Bielsa por como se portó conmigo. Jugué los 18 partidos de clasificatorias. Me llevó lesionado al Mundial. Él me dijo que me iba a llevar igual. Yo valoró eso".

