"Chupete" Suazo anunció cuándo jugará su último partido profesional

Pasaron cerca de cuatro meses para que Humberto Suazo volviera a las canchas en San Luis de Quillota. Lo hizo el lunes en el empate sin goles frente a Recoleta en el estadio Lucio Fariña, por la 27° fecha del torneo de Primera B.

"Chupete", quien estuvo fuera por una rebelde lesión a la rodilla, ingresó en la última parte del cotejo y tras la igualdad, anunció que se retirará definitivamente del fútbol en diez días más.

"Mi idea es retirarme en cancha, estar bien para mi último partido acá, despedirme con mi gente frente a (Deportes) Copiapó... La decisión está tomada, he jugado más de la cuenta", reconoció el experimentado atacante en TNT Sports.

Luego, se refirió a sus lesiones y reveló una intervención de la que no había mayores detalles: "He tenido dos lesiones de rodilla, una más grave que otra, y lo que nadie sabe es que me intervinieron la columna".

De esta manera, Suazo dirá adiós al fútbol el próximo 24 de octubre, en el partido ante Copiapó, programado para las 19:30 horas.

