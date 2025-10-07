Christiane Endler vuelve a la Roja luego de dos años: comanda la nómina para la primera fecha de la Liga de Naciones

La Selección chilena femenina de fútbol se alista para disputar las fecha 1 y 2 de la Liga de las Naciones ante Venezuela y Bolivia, respectivamente, por lo que el técnico Luis Mena presentó la nómina de cara a esos cotejos.

Y hubo una gran sorpresa. Es que después de dos años de ausencia, Christiane Endler vuelve al combinado nacional.

La portera y referente de la Roja había decidido marginarse del elenco criollo después de la gran polémica en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, cuando la Selección se quedó sin goleras para la final.

La actual meta del Olympique Lyon de Francia lidera la nómina de 24 futbolistas. Además, hay varias "internacionales", como Antonia Canales (Levante), Catalina Figueroa (Albacete), Fernanda Pinilla (León), Camila Sáez (Bristol City), Nayadet Opazo (Alavés), Gisela Pino (Universitario de Deportes), Millaray Cortés (Aevilla) y Sonya Keefe (Granada).

Consignar que la Roja femenina enfrentará el viernes 24 de octubre a Venezuela de visita en Cabadure, mientras que cuatro días después recibirá a Bolivia en Rancagua por el certamen que entrega cuatro cupos directos al Mundial 2027.

PURANOTICIA