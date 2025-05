Christiane Endler se encuentra en el top ten de las mejores arqueras de la historia del fútbol femenino

Christiane Endler no para de agigantar su leyenda en el fútbol mundial. Es que tras convertirse en pentacampeona del fútbol femenino francés con el Olympique de Lyon, la arquera chileno sumó un nuevo tremendo reconocimiento para su carrera.



La ex capitana de la Roja fue elegida entre las mejores porteras del mundo en toda la historia del fútbol femenino de un ranking elaborado por la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol (IFFHS).



En la lista, la golera nacional se ubica en el cuarto lugar, solamente superada por Hope Solo, Briana Scurry y Nadine Angerer.



Consignar que Endler fue elegida la mejor arquera del mundo en el 2020 por The Guardian, la mejor del mundo en 2021 por el Premio The Best de la FIFA y por la misma IFFHS en 2022.



Este es el top ten de las mejores arqueras de la historia según la IFFHS:

1° Hope Solo (Estados Unidos)

2° Briana Scurry (Estados Unidos)

3° Nadine Angerer (Alemania)

4° Christiane Endler (Chile)

5° Bente Nordby (Noruega)

6° Hedvig Lindahl (Suecia)

7° Allyssa Naeher (Estados Unidos)

8° Silke Rottenberg (Alemania)

9° Gao Hong (China)

10° Sarah Bouhaddi (Francia)

