Christiane Endler no pudo quedarse con el premio "The Best" a la mejor arquera del 2025

Christiane Endler no pudo quedarse con el premio The Best que entrega la FIFA en la categoría Mejor Arquera del 2025.

La chilena, quien milita en el Olympique de Lyon de Francia, fue superada por la inglesa Hannah Hampton, arquera del Chelsea y de la selección británica.

La golera europea se impuso en las votaciones a la nacional y a Ann-Katrin Berger, Cata Coll, Anna Moorhouse, Chiamaka Nnadozie y Phallon Tullis-Joyce.

Hampton obtuvo el galardón debido al tremendo año que tuvo, donde conquistó cuatro títulos, pues con su selección fue campeona de la Eurocopa Femenina y con Chelsea ganó la Superliga Femenina, la Copa FA Femenina y la Copa de la Liga Femenina en el fútbol inglés.

"Muchas gracias a todos los que votaron. Lo agradezco demasiado, significa mucho para mí. Aún queda mucho por conseguir", sostuvo la británica.

Consignar que Endler consiguió la distinción en el año 2021.

PURANOTICIA