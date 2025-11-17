Christiane Endler encabeza la nómina de Roja femenina para la segunda fecha doble de la Liga de Naciones

La Selección chilena femenina tuvo un buen comienzo en la Liga de Naciones de la Conmebol, el proceso eliminatorio para el Mundial de Brasil 2027, luego de empatar como visita frente a Venezuela y aplastar a Bolivia en casa.

Ahora la Roja se enfocará para afrontar a fines de mes la segunda fecha doble de las Clasificatorias, cuando visite a Perú y reciba a Paraguay.

Y la escuadra nacional ya tiene nómina para dichos cotejos, pues este lunes, el técnico Luis Mena entregó la nómina para las siguientes dos jornadas.

La lista es encabezada por la histórica arquera y capitana Christiane Endler, mientras que nuevamente Colo-Colo concentra más citadas, con nueve jugadoras.

Consignar que la Roja femenina visitará a Perú el viernes 28 de noviembre, mientras que recibirá a Paraguay el martes 2 de diciembre.

NÓMINA

ARQUERAS

Christiane Endler: Olympique Lyonnais (FRA)

Antonia Canales: Levante Badalona (ESP)

Ryann Torrero: Colo-Colo (CHI)

DEFENSAS

Anaís Cifuentes: Colo-Colo

Mariana Morales: Universidad de Chile

Fernanda Ramírez: Universidad Católica

Fernanda Pinilla: Club León (MEX)

Camila Sáez: Bristol City (ING)

Rosario Balmaceda: Colo-Colo

Karen Fuentes: Universidad de Chile

MEDIOCAMPISTAS

Nayadet Opazo: Deportivo Alavés (ESP)

Gisela Pino: Universitario de Deportes (PER)

Yastin Jiménez: Colo-Colo

Yanara Aedo: Colo-Colo

Javiera Grez: Colo-Colo

Millaray Cortes: Sevilla FC (ESP)

Anays Miranda: Santiago Wanderers

DELANTERAS

Vaitiare Pardo: Universidad Católica

María José Urrutia: Colo-Colo

Sonya Keefe: Granada (ESP)

Mary Valencia: Colo-Colo

Ámbar Figueroa: Universidad Católica

Yenny Acuña: Colo-Colo

(Imagen: @tianeendler)

