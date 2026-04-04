Christian Endler brilla en el arco: Lyon asegura su lugar en semifinales de Champions

La arquera chilena Christian Endler sigue escribiendo páginas importantes en su historia como futbolista.

La portera esta vez fue figura clave para llevar a Olympique de Lyon a las semifinales de la Champions League femenina al realizar una atajada fenomenal en el duelo de vuelta ante Wolfsburgo.

El equipo francés recibió al equipo teutón en la revancha de los cuartos de final con la misión de remontar el 0-1 sufrido en la ida en Alemania. Y el encuentro en Francia comenzó de la mejor manera puesto que a los 16 minutos, Lily Yohannes abrió el marcador para las Leonas y dejó el global 1-1.

A los 77 minutos Janou Levels pudo sentenciar el encuentro a favor de Wolfsburgo puesto que entró sola por izquierda para darle el gol de la clasificación a su equipo. Sin embargo, Tiare Endler estuvo notable para achicar y mantener el cero en su arco.

Finalmente, el duelo se fue a tiempo extra y allí Olympique de Lyon estuvo implacable: firmó el 4-0 final para imponerse por 4-1 en el global y pasar a la ronda de las cuatro mejores del torneo continental, donde ahora enfrentará a Arsenal.

PURANOTICIA