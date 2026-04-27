Chile ya tiene fecha y horario para disputar amistoso ante Portugal previo al Mundial

Como parte de su preparación para el Mundial 2026, Portugal, liderada por Cristiano Ronaldo, será el próximo y exigente oponente de la Selección chilena. Este compromiso marcará el retorno a las canchas del equipo nacional durante el mes de junio, luego de haber disputado sus encuentros correspondientes a la fecha FIFA de marzo frente a Cabo Verde y Nueva Zelanda en Oceanía.

Los detalles logísticos de este esperado duelo de exhibición ya fueron oficializados. Fue la propia escuadra europea la encargada de ratificar el día y el horario exacto en que se llevará a cabo el choque contra la Roja.

De acuerdo a la información entregada, el pitazo inicial está pactado para el sábado 6 de junio a las 13:45 horas de Chile. El recinto escogido para albergar este evento deportivo es el Estadio Nacional de Portugal, complejo que se encuentra ubicado en la localidad de Oeiras, en las cercanías de Lisboa.

Cabe recordar que el antecedente más reciente entre ambas escuadras se remonta a la histórica semifinal de la Copa Confederaciones 2017. En aquella jornada, el conjunto nacional logró eliminar a quienes eran los vigentes campeones de Europa en ese momento gracias a una actuación memorable de Claudio Bravo, quien se erigió como el héroe al atajar tres penales en la definición desde los doce pasos.

En esta oportunidad, el partido amistoso cumplirá un rol estratégico para los lusos, ya que utilizarán a la escuadra chilena como sparring. Esto les permitirá afinar detalles de cara a su participación en el Grupo H de la Copa del Mundo, instancia donde deberán medirse ante otro representante sudamericano: Colombia.

(Imagen: @selecaoportugal)

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