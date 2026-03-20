Chile va por los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030: Gobierno confirma postulación pese a dudas económicas

El Presidente de la República, José Antonio Kast, junto a la ministra del Deporte, Natalia Duco, ratificaron este viernes que Chile postulará a los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2030, esto pese a que en un principio se puso en duda la postulación por motivos económicos.

"Chile ratifica, como Gobierno, que Chile postulará a los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2030. Es una tremenda noticia. Serán los mejores Juegos Olímpicos que el mundo podrá ver", aseguró José Antonio Kast.

Mientras que la ministra Duco aseguró que “es un día muy especial. Es una gran noticia. Se ratifica la postulación a los Juegos. Haremos todo lo posible para que el país sea la sede".

"Hay que agradecer al Presidente Kast que tuvo toda la disposición para que esto continuará pese al momento adverso. En tiempos de crisis hay cosas que no se sacrifican", agregó la ministra del Deporte.

Hoy Chile está en la terna de aspirantes a organizar los JJ.OO. de la Juventud 2030. Compite con Tailandia (Bangkok) y Paraguay (Asunción).

Ahora el Comité Olímpico de Chile, apoyado por el Gobierno, debe enviar al Comité Olímpico Internacional la documentación oficial con el aval del estado. La decisión final de cuál será la sede se conocerá en junio.

Los JJ.OO. de la Juventud reuniría más de 4 mil deportistas de 200 países y en más de 30 disciplinas. Para tener un ejemplo en materia económica, la organización de los Panamericanos Santiago 2023 significaron una inversión de más de 770 millones de dólares.

Según los datos entregados tras la cita, se registraron ingresos propios por venta de entradas y comercialización por más de 5,5 millones de dólares. Además, generaron un impacto económico acumulado de US$ 907 millones en el PIB entre 2019 y 2023.

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