Chile Sub 20 derrota a Perú en amistoso marcado por debuts internacionales

En un encuentro disputado de forma privada en el complejo José Sulantay, la selección chilena Sub 20 logró imponerse ante su par de Perú. El duelo amistoso terminó con un marcador de 2-1 a favor de los dirigidos por Sebastián Miranda, quienes exhibieron un juego sólido en este ensayo preparatorio.

La victoria nacional se cimentó gracias a las anotaciones de dos futbolistas que este año dieron el salto al primer equipo de Colo Colo. El mediocampista Vicente Martínez y el atacante Yastin Cuevas fueron los encargados de batir la portería del elenco del Rímac, ratificando su proyección tras ser promovidos en el club albo durante la presente temporada.

Esta jornada también sirvió para observar el desempeño de nuevas caras en el combinado juvenil, registrándose tres estrenos absolutos con la camiseta nacional. Se trata del zaguero Thomas Dean Coulombe, de origen chileno, español y estadounidense, junto a los delanteros Jetzen López (chileno-australiano) y Roberto Risnaes (chileno-noruego).

El ciclo de enfrentamientos contra la escuadra peruana continuará este martes 31 de marzo. La Roja juvenil volverá a medir fuerzas en la cancha del mismo CAR José Sulantay a partir de las 11:30 horas, en lo que será la revancha de este compromiso.

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