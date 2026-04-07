Chile Sub 17 va por su primer triunfo ante Colombia en un Sudamericano clave rumbo al Mundial

La selección chilena Sub 17 retoma su participación en el Sudamericano de Paraguay este martes, enfrentando su segundo desafío en el Grupo A del certamen. El conjunto nacional llega a esta instancia tras haber rescatado un empate 1-1 frente a Uruguay en los minutos finales de su debut y luego de haber quedado libre durante la segunda jornada de la competencia.

El equipo liderado por el director técnico Ariel Leporati tendrá como oponente a la selección de Colombia, compromiso programado para iniciarse a las 20:00 horas. El cuadro cafetero arriba a este choque tras registrar una igualdad sin goles en su último encuentro ante Ecuador.

Esta edición del torneo continental es de vital importancia, ya que entrega siete cupos directos para el Mundial de Qatar que se disputará este mismo año. Para la escuadra chilena, el desafío es doble: junto con asegurar los pasajes a la cita mundialista, la meta establecida es superar el cuarto puesto obtenido en el Sudamericano de 2025.

En cuanto al formato de clasificación, los combinados que logren ubicarse en los dos primeros lugares de cada grupo avanzarán a las semifinales de la competencia y obtendrán de forma inmediata su boleto al Mundial. Por su parte, las selecciones que terminen en la tercera y cuarta ubicación de cada zona deberán disputar una fase de play-offs, donde se jugarán los tres cupos restantes para la cita planetaria.

Es importante consignar que Chile integra el Grupo A de la competición, zona que comparte con las delegaciones de Uruguay, Colombia, Ecuador y el anfitrión Paraguay.

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