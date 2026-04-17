Chile Sub 17 golea, clasifica al Mundial y Melgarejo revela la clave: “Somos una familia”

Luego de aplastar a Bolivia con un contundente 4-0 en los playoffs del Sudamericano de Paraguay, la Selección chilena Sub 17 aseguró su boleto para el Mundial de la categoría. De esta forma, el combinado nacional participará por segunda vez consecutiva en el certamen global, el cual está programado para llevarse a cabo durante el próximo mes de noviembre en Qatar.

La obtención de este anhelado cupo a la cita planetaria desató intensos festejos al interior del plantel de la Roja. En medio de las celebraciones, el volante Sebastián Melgarejo tomó la palabra para dar a conocer cuál fue el secreto que le permitió al equipo alcanzar este importante objetivo deportivo.

Al referirse a la interna del grupo, el mediocampista fue enfático en destacar la cohesión de sus compañeros: "El equipo venía teniendo esa buena alegría desde mucho antes, desde el primer partido. Somos una familia, entonces estamos bien unidos en ese sentido".

Asimismo, el jugador valoró la preparación previa que tuvieron antes de iniciar la competencia. "Tuvimos hartos partidos anteriores el cual nos sirvió para que llegáramos de buena manera al Sudamericano y que no nos pille así mal parados por así decirlo o de mala manera. Creo que nos sirvió mucho y hasta ahora pudimos lograr el paso", añadió respecto al trabajo realizado en la antesala del torneo.

Cabe destacar que la participación del elenco nacional en el campeonato aún no concluye. La escuadra chilena deberá saltar nuevamente a la cancha este sábado, a partir de las 19:00 horas, momento en el que se medirá frente a su similar de Uruguay para definir quién se quedará con el quinto puesto del Sudamericano.

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