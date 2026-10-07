Chile se impone con autoridad a México y cierra fecha FIFA con una de sus mejores actuaciones bajo el interinato de Córdova

Chile cumplió una de las mejores actuaciones desde que Nicolás Córdova asumió el interinato de la selección y se impuso merecidamente a México en el duelo amistoso que se disputó en Los Ángeles, Estados Unidos.

Los dos seleccionados venían de una derrota, con la curiosidad de que en ambos casos fue contra Estados Unidos, por lo que este partido servía para cerrar al menos con una mejor impresión esta fecha FIFA.

Chile avisó de inmediato a los 20 segundos de juego con un tiro de larga distancia de Maximiliano Gutiérrez que vio adelantado al golero Alex Padilla, que tuvo que retroceder varios metros para contener el disparo. Aunque la reacción del elenco azteca no se hizo esperar. A los cuatro minutos, Jesús Gallardo obligó a una estirada de Larence Vigouroux que envía la pelota al córner.

El equipo de Nicolás Córdova se veía con mucha movilidad en la ofensiva. A los 11' fue el turno de Gonzalo Tapia, quien molestó al fondo de los norteamericanos, y su remate fue contenido a medias por Padilla, que concedió un tiro de esquina para la Roja, que no se detuvo en sus afanes ofensivos, porque a los 17' desbordó Gutiérrez y la pelota se paseó por todo el arco desguarnecido, pero Darío Osorio no pudo impactar.

La oncena de Rafael Márquez tomó el dominio del balón, pero sin inquietar a la última línea de Chile. En tanto Gutiérrez seguía ganando sus duelos y a los 28' un derechazo curvo casi se le coló en el segundo poste a Padilla.

Roberto Alvarado avanzó en el terreno defensivo de Chile, y cuando se le abrió la oportunidad de probar con un tiro franco, no lo pensó mucho, y un potente zapatazo exigió a Vigouroux, que manoteó sobre su travesaño.

Una vez reiniciadas las acciones en el segundo período, un disparo de Tapia se fue levemente por sobre el arco, y tras ello Obed Vargas remató al pórtico de la escuadra nacional, donde el guardameta del Swansea sacó aplausos en su contención y evitó el gol de México.

A los 54' se produjo una gran acción colectiva del conjunto criollo. Osorio hizo la pantalla, lo que permitió a Tapia hacer el pase profundo para Gutiérrez, que ganó en carrera a los adversarios y, con un toque de borde externo, superó a Padilla, que vio cómo la pelota le pasaba entre sus piernas para el 1-0 de Chile.

Al minuto siguiente, el propio Tapia tuvo el 2-0, pero su golpe fue directo al golero, pero la segunda diana no demoró en caer y llegó a los 64'. Vicente Pizarro madrugó a la defensa mexicana. Cedió a Osorio, que se la devolvió al volante de Rosario Central, quien no tuvo dificultad para inflar las redes.

La siguiente avalancha de cambios fue la excusa para que transcurriera el partido y que Chile, en uno de los mejores partidos del largo interinato de Córdova, consiguiera un triunfo más que merecido, ante un rival que está aún más complicado que la Roja.

FICHA TÉCNICA

Chile: Lawrence Vigouroux, Felipe Loyola, Jonathan Villagra, Paulo Díaz, Diego Ulloa, Gabriel Suazo (91’ Igor Lichnovsky), Rodrigo Echeverría (46’ Víctor Felipe Méndez), Vicente Pizarro (83’ Matíaz Sepúlveda), Darío Osorio (83’ Ben Brereton), Maximiliano Gutiérrez (77’ césar Pérez), Gonzalo Tapia (91’ Lucas Cepeda). DT: Nicolás Córdova.

México: Alex Padilla, Everardo López, Dagoberto Espinoza (64’ Denzell García), Israel Reyes, Jesús Gallardo (64’ Johan Vásquez), Erik Lira (64’ Jorge Sánchez), Obed Vargas (71’ Santiago Sandoval), Álvaro Fidalgo (81’ Ángel Jeremy Márquez) , Roberto Alvarado (64’ Isaías Violante), Armando González (64’ Santiago Tomás González), Germán Berterame (71’ Hugo Camberos). DT: Rafael Márquez

Goles: 54’ Maximiliano Gutiérrez 1-0; 64’ Vicente Pizarro 2-0

Estadio: Los Ángeles Memorial Coliseum, Estados Unidos (56.529 espectadores)

Árbitro: Filip Dujic (Canadá)

PURANOTICIA