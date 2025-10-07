Chile se despide en octavos de final del Mundial sub-20 tras ser goleado por México en Valparaíso

Como fue la tónica a lo largo de todo el torneo, la Selección chilena mostró serios problemas en la definición y sucumbió ante el poderío de México cayendo por 4-1 en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, y se despidió en octavos de final de la Copa del Mundo sub-20 que se lleva a cabo en el país.

Aun cuando el equipo no dejó una buena imagen en la derrota sufrida a manos de Egipto, el técnico nacional Nicolás Córdova decidió mantener la misma oncena, desestimando el ingreso de Francisco Marchant como se había especulado en la previa.

En la vereda contraria, el estratego azteca apenas hizo algunos ajustes respecto de la alineación con la cual vencieron a Marruecos, resultado que le permitió avanzar como segundos en una zona donde también estaban Brasil y España, avanzando además en calidad de invicto.

El tramo del encuentro mostró a un elenco chileno mucho más intenso que en jornadas anteriores y se generó buenas ocasiones de peligro que casi terminan en gol (13' y 18'). Eso sí, la visita también tuvo sus opciones frente al pórtico defendido por Bastián Mella (10' y 21').

Finalmente sería el cuadro mexicano el que se pondría en ventaja a los 25 minutos, momento en que Alexei Domínguez se juntó con Gilberto Mora y el joven de 16 años asistió a Tahiel Jiménez, quien superó al arquero con un tiro rasante para poner el 1-0 en Valparaíso.

El combinado criollo acusó el golpe en los últimos pasajes del primer tiempo y reaccionó en el complemento teniendo un arranque más que interesante mostrando un nivel que no se le había visto en el torneo y en los de pies de Lautaro Millán (49'), Juan Francisco Rossel (56') y Patricio Romero (65') estuvo cerca de llegar al empate.

Sin embargo, justo cuando el elenco nacional estaba jugando mejor vino el segundo tanto del Tri. En una muy buena combinación, esta vez desde la banda derecha hacia el centro, la pelota le llegó a Iker Fimbres y con un potente derechazo desde fuera del área, el futbolista del Monterrey marcó el 2-0.

La tragedia se completó en el epílogo con un doblete de Hugo Camberos (80' y 86'), sentenciando así el camino del "Equipo de Todos", que en la agonía descontó a través de Rossel (88') para maquillar un resultado inapelable y que puso en tela de juicio el trabajo de Córdova no solo al mando de la sub-20, sino que además hipotecó sus posibilidades de ser candidato para la Selección adulta tras su interinato.

Ahora México se preparará para el duelo de este sábado en el estadio Nacional ante el ganador de la llave entre Argentina y Nigeria, el cual se disputará mañana a las 16:30 horas en el mismo reducto de Ñuñoa.

