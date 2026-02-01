Chile recibe a un diezmado equipo de Serbia en la Copa Davis en el Estadio Nacional

El próximo fin de semana, el viernes 6 y sábado 7 de febrero, Chile recibirá a Serbia en el court central Anita Lizana del Estadio Nacional por la Copa Davis.

Y si bien la escuadra dirigida por Nicolás Massú no viene bien en cuanto al nivel exhibido por sus jugadores en el inicio de 2026, lo de los europeos aún es peor porque su equipo no será integrado por sus principales figuras.

Novak Djokovic (4°), finalista de Australia, avisó hace semanas que no jugaría, Miomir Kecmanovic (60°) tampoco estará y Hamad Medjedovic (90°), uno que se daba por hecho que vendría a Santiago, finalmente anunció que privilegiará su calendario en el circuito. A ellos se suma la baja de Laslo Djere (92°), campeón del Chile Open en 2025, quien no estará presente por lesión.

De esta forma, el equipo serbio estará conformado por Dusan Lajovic (125°) como primera raqueta, y los jóvenes Ognjen Milic (466°) de 18 años, y Branko Djuric (499°) de 20.

Los gemelos Matej Sabanov (177°) e Ivan Sabanov (210°), en tanto, será los doblistas de acuerdo a lo anticipado por el capitán Viktor Troicki.

“Desafortunadamente, contamos con un equipo debilitado para el viaje a Chile (…) Iremos con cinco jugadores, y el único miembro permanente es Dušan Lajovic. Tiene mucha experiencia y al menos lleva muchos años jugando esos torneos en tierra batida en Sudamérica (…) Quizás lo más triste sea Laslo Djere. Un gran jugador en tierra batida, tuvo excelentes resultados en Sudamérica'', expresó.

''Esperaba que pudiera, que se uniera al equipo en el último minuto, pero tiene un problema en la pierna que le ha estado molestando durante mucho tiempo; no está al cien por ciento y no puede responder a la convocatoria. Intentará jugar (...) pero junto con el equipo médico, decidió que es demasiado pronto para que juegue la Copa Davis”, señaló Troicki.

La escuadra chilena, en tanto, estará integrada por Alejandro Tabilo (79°), Cristian Garin (82°), Tomás Barrios (107°) y Nicolás Jarry (133°), además de Matías Soto (153°) en dobles.

