Chile perdió por la cuenta mínima ante Colombia y se enredó en el Sudamericano Sub-17

En el marco del Sudamericano Sub-17 que se desarrolla en tierras paraguayas, Chile vio comprometidas sus aspiraciones de clasificación tras sucumbir por 1-0 ante Colombia. El elenco "cafetalero" logró imponerse en el trámite del juego, dejando al equipo chileno en una situación crítica dentro de su zona tras una presentación donde fue superado futbolísticamente.

Tras haber rescatado una igualdad frente a Uruguay en su debut, la Roja juvenil mostró una mejor cara en los compases iniciales del encuentro. Pese a que las aproximaciones a las áreas fueron contadas, destacando acciones a los 11' y 26', el bloque defensivo chileno logró neutralizar a los atacantes colombianos, quienes apenas inquietaron la portería nacional en el minuto 24.

El panorama comenzó a cambiar superada la media hora de juego, momento en que el dominio pasó a manos de la Tricolor. Cuando la primera etapa expiraba, una desafortunada acción del guardameta Vicente Villegas, quien derribó a Julio Sinisterra en una jugada que ya no revestía mayor riesgo, terminó en un penal para Colombia. Desde los doce pasos, José Escorcia no falló y decretó la apertura de la cuenta al minuto 45+4.

El conjunto nacional no logró asimilar el impacto del gol antes del descanso. Por el contrario, en el complemento fue Colombia quien tomó la iniciativa y buscó ampliar la ventaja con insistencia, generando oportunidades manifiestas de gol en los minutos 48, 54 y 64, poniendo en jaque la resistencia del fondo chileno.

Los dirigidos por Ariel Leporati buscaron la paridad a los 68', aunque sin la profundidad necesaria para romper el cerrojo rival. En el otro arco, Villegas se reivindicó de su error inicial transformándose en figura con intervenciones clave a los 74' y 75'. Ya en el cierre del cotejo, específicamente a los 89', el delantero Renato Vera tuvo en sus pies el empate para el conjunto criollo, pero su remate no encontró el destino deseado.

Con este resultado adverso, Chile queda relegado a la última posición del Grupo A sumando apenas una unidad. Este escenario deja a la escuadra nacional sin margen de error para su compromiso de este jueves frente a Paraguay, selección que también ostenta un punto, en un duelo que asoma como decisivo para sus pretensiones en el torneo.

(Imagen: @LaRoja)

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